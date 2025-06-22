الجيش الإسرائيلي يعترف: أمريكا هاجمت منشآت نووية إيرانية بالتنسيق معنا

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي: "نواصل هجماتنا في لإزالة التهديد الوجودي على ".وأضاف أن "الهجوم الأمريكي على إيران تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".وتابع "أسقطنا معظم الصواريخ التي أطلقت من إيران صباح اليوم".