بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية.. هذه سيناريوهات الرد الإيراني

وأوضحت فلاحي، أن الاجتماع يهدف إلى تحديد طبيعة الرد الإيراني وإقراره رسميًّا، مؤكدة أن الخيارات المطروحة تشمل انسحابًا محتملًا من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إضافة إلى إغلاق أمام السفن الغربية، وهو ما وصفه بـ"الرسالة الحاسمة" التي ستفهمها جيدًا.ويأتي التحرك في أعقاب الهجمات الأمريكية فجر الأحد على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، والتي اعتبرتها "عدوانًا عسكريًّا مباشرًا على سيادة الجمهورية الإسلامية"، مؤكدة أن "الرد قادم، وسيكون مؤلمًا ومتعدد الجبهات".من جانبه، قال دبلوماسي ومفاوض إيراني سابق، في تعليق على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في ، إن "الهجوم الذي شنّته دولتان تمتلكان السلاح النووي على إيران يثبت أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ليست فقط عديمة الفائدة، بل مضرة أيضًا".وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الدول التي لم توقع على هذه المعاهدة، مثل الشمالية والهند وباكستان وإسرائيل، والتي امتلكت سلاحًا نوويًّا، لم تتعرض لأي هجوم عسكري من قِبل القوى النووية الكبرى".