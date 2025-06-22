وزير الدفاع الامريكي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل

وأضاف: "الرئيس الأمريكي يسعى للسلام وعلى أن تسلك هذا الطريق".وتابع: "أي رد إيراني سيقابل بقوة أكبر من الضربة الأخيرة"، موضحا انه تم إعداد خطة قصف إيران على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر .