"إعلان قاتل".. فاجعة وفاة مغنية

وبعد خضوعها للعملية واستفاقتها من التخدير، تعرضت آنا لمضاعفات مفاجئة، توقف قلبها، وفارقت الحياة داخل ، قبل تصوير أي مشهد من الإعلان.الزوج المصدوم صرّح: "كنا نحتفل بزواجنا... ثم فقدتها أمام عيني".المستشفى قال إنها حالة نادرة وغير متوقعة، لكن السلطات التركية فتحت تحقيقًا رسميًا، وأمرت بتشريح الجثة.وهز خبر الوفاة مواقع التواصل، حيث عبّر الآلاف عن حزنهم، ونعوها برسائل مؤثرة.وتحولت صورها الأخيرة من إسطنبول إلى وداع مؤلم، بدلًا من حملة إعلانية.