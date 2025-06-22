بعد قصف منشآت نووية.. وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى للدخول في حرب مع إيران

وقال روبيو، لشبكة نيوز، إن "العالم اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كان عليه قبل 24 ساعة، وهذه ليست حربا على ".وأضاف "إذا قامت إيران بالرد سيكون ذلك أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق، فأمريكا لا تهدف لتغيير النظام الإيرانية".وأكد "مستعدون لإجراء محادثات مع إيران وعرضنا لا يزال قائما".وفجر اليوم، هاجم مفاعلات إيران النووية في حين رد الحرس الثوري الإيراني بقصف بصواريخ أحدثت دماراً واسعاً.