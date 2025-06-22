البابا: البشرية تصرخ ويجب إسكات السلاح بالشرق الأوسط

وذكر البابا في ختام صلاة التبشير الأسبوعية في إن "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية بوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها".وتابع مخاطبا آلاف المصلين في ساحة "اليوم أكثر من أي وقت مضى، البشرية تصرخ وتطالب بالسلام. إنها صرخة تتطلب مسؤولية وعقلانية، ولا ينبغي أن يطغى عليها ضجيج الاسلحة والخطابات التي تحض على النزاع".وقال "لا يمكن لأي انتصار بالأسلحة أن يعوض عن معاناة الأمهات وخوف الأطفال والمستقبل المسلوب. دعوا الدبلوماسية تسكت الأسلحة. ولتبنِ الأمم مستقبلها على أعمال السلام ولا على العنف والنزاعات الدامية".وشدد على أن "الحروب تترك جراحا عميقة في تاريخ الشعوب".وحذر البابا من جهة أخرى، من خطر التغاضي عن الضرورة العاجلة لتأمين مساعدات إنسانية لقطاع المدمر والمهدد في ظل الحرب بين وحركة حماس المستمرة منذ أكثر من عشرين شهرا.