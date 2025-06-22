مستشار المرشد الإيراني: اللعبة لم تنته.. المفاجآت مستمرة

وقال شمخاني في تغريدة على منصة "إكس": "حتى مع افتراض تدمير المواقع بالكامل، فإن اللعبة لم تنته؛ لأن المواد المخصَصة، والمعرفة الأصلية، والإرادة السياسية لا تزال قائمة."وأضاف أن "المبادرة السياسية والعملياتية، ومعها حق ، باتت اليوم في أيدي الطرف الذي يعرف كيف يلعب بذكاء ويتجنب إطلاق النار عشوائيا"، مشيرا إلى أن "المفاجآت ستستمر".وتأتي تغريدة شمخاني في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة.