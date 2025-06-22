الصحة السورية: 9 قتلى و13 جريحاً بتفجير كنيسة مار إلياس شرقي دمشق

ونقلت وكالة " " السورية الرسمية عن الوزارة قولها إن "9 مدنيين قتلوا ووقوع 13 جريحاً في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السورية أن انتحاريا من تنظيم دخل إلى كنيسة القديس مار في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.وقالت الوزارة في بيانها: ان "انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي اقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".وأصافت: ان "المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم".