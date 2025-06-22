"إذا وافق السيد الخامنئي".. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب مستعدة لوقف الحرب

وذكرت الصحيفة أن مستعدة لوقف الحرب مع إذا وافق السيد علي الخامنئي على ذلك.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هاجم إسرائيل صباح اليوم، بصاروخ " شكن"، في أول استخدام له منذ بدء التصعيد قبل 8 أيام ما أدى لدمار كبير.وجاء ذلك بعد ساعات على مهاجمة مواقع نووية إيرانية.