حقيقة استقالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وقال مدير عام العلاقات العامة في عباسي، إن "الرئيس يواصل أداء واجباته الدستورية بكامل طاقته، مضيفًا أن نشر مثل هذه الأكاذيب يهدف إلى تشويش الرأي العام".وحذر عباسي من أن "نشر أخبار غير موثوقة وقائمة على مصادر مجهولة سيُلاحَق قانونياً"، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الترويج لأي خبر لا يستند إلى مصادر رسمية".وكان الرئيس الإيراني علّق على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية في ، بالقول إنه يُظهر أن هي المحرك الرئيس وراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها أخيراً.وأضاف أن "انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز ".وأوضح بزشكيان: "رغم محاولتهم في البداية إخفاء دورهم، إلا أنهم بعد الرد القاطع الذي نفذته القوات المسلحة لبلادنا ومعاينة العجز الواضح لإسرائيل، اضطروا للتدخل بأنفسهم".ونقلت الإيرانية عن بزشكيان أن "الأمة الإيرانية أثبتت مراراً أنها لن تدخر جهداً لحماية مياه هذه الأرض وترابها".