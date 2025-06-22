هجوم إسرائيلي يستهدف مدنا إيرانية

وأكدت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت “لأهداف معادية” في كل من (جنوب غرب البلاد) وتبريز (شمال غرب)، بينما تحدثت أنباء عن استخدام مكثف للمضادات الأرضية لصد الهجوم.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت هجمات على “البنية التحتية العسكرية الإيرانية” في العاصمة ومناطق غربي البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.