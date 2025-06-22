الامم المتحدة: السلام لا يفرض بالقوة ويجب وقف القتال

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس ، دعا غوتيريش إلى “التحرك الفوري والحازم لوقف القتال”، مشدداً على ضرورة العودة إلى مفاوضات “جادة ومستدامة” تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تنامي التوترات بين وتل أبيب.وأضاف غوتيريش أن “الدبلوماسية يجب أن تنتصر”، مطالباً بحماية المدنيين من تبعات الصراع وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، التي تشهد تدهوراً مقلقاً في الأوضاع الأمنية.