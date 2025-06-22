غروسي: نظام حظر الاسلحة يواجه خطر الانهيار

حذر للوكالة الذرية، ، من أن نظام حظر الانتشار النووي العالمي يواجه “خطر الانهيار” في ظل التطورات الحالية والتصعيد بين واسرائيل وامريكا.



وفي كلمة امام مجلس الامن، قال غروسي إن "الوكالة لا تستطيع في الوقت الراهن تقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض"، بعد تعرضها لقصف امريكي امس.



وأضاف غروسي أن "برنامج عدم الانتشار النووي الذي يعمل به منذ نصف قرن على المحك".