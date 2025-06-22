واشنطن تحذر: اي هجوم ايراني على قواعدنا سيقابل برد مدمر

وخلال جلسة طارئة عقدها المجلس، دعت المندوبة الأميركية دوروثي شي، إلى “تحرك دولي فوري لوقف سعي نحو امتلاك سلاح نووي”، مطالبة المجلس بأن يُحمّل مسؤولية “تهديدها المستمر بالقضاء على وسلوكها العدواني في المنطقة”.وشددت على أن “أي هجوم إيراني، مباشر أو عبر وكلائها، يستهدف القوات الأميركية أو مواطنينا أو قواعدنا العسكرية، سيقابل بردٍّ مدمر وحاسم”.