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ترامب يدعو لجعل إيران "عظيمة" ويتحدث عن مصطلح تغيير النظام

دوليات

2025-06-22 | 17:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يدعو لجعل إيران &quot;عظيمة&quot; ويتحدث عن مصطلح تغيير النظام
المصدر:
وكالات
9,841 شوهد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الى جعل إيران "عظيمة مجددا".

وقال ترامب في كلمة له، "لنجعل إيران عظيمة مجددا".
 
وتساءل الرئيس الأمريكي "إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام".
 
وأشار الى أنه "ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح تغيير النظام"، مضيفا "طيارو قاذفات بي-2 وصلوا بسلام إلى ولاية ميزوري ونشكرهم على العمل الرائع".
 
يشار الى أن "إسرائيل" شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم الجيش الأمريكي بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
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اريان

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