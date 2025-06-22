ترامب يدعو لجعل إيران "عظيمة" ويتحدث عن مصطلح تغيير النظام

دعا الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، الى جعل "عظيمة مجددا".

وقال في كلمة له، "لنجعل عظيمة مجددا".

وتساءل الرئيس الأمريكي "إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام".

وأشار الى أنه "ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح تغيير النظام"، مضيفا "طيارو قاذفات بي-2 وصلوا بسلام إلى ونشكرهم على العمل الرائع".

يشار الى أن " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.