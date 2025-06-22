واشنطن ترجح شن هجمات إلكترونية على الشبكات الأمريكية

رجحت الأمريكية، الاثنين، شن هجمات إلكترونية على الشبكات الأمريكية من قبل قراصنة.

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وقالت الوزارة، إن "الصراع الإيراني المستمر يسبب بيئة تهديد متزايدة في ".

وأضافت "يرجح أن تشن هجمات إلكترونية على الشبكات الأمريكية من قبل قراصنة موالين لإيران

ولفتت الأمريكية الى أنه "يرجح ازدياد حشد المتطرفين إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى تدعو إلى الانتقام".

يذكر أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، وحذر من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".