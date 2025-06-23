الجيش "الإسرائيلي" يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن الجيش "الإسرائيلي"، فجر الاثنين، عن رصد إطلاق صواريخ من .

وقال الجيش، "رصدنا إطلاق صواريخ من والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "سيتم تفعيل الإنذارات في مناطق وسط بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران".

وأضافت "دوي صفارات الإنذار في منطقة وتل أبيب الكبرى ونتانيا".

ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.