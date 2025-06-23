العدل الأمريكية بعد الهجوم على إيران: ترامب نفذ بموجب صلاحياته

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، " نفذ الضربات ضد بموجب صلاحياته ووفقا للدستور".

وأضاف "قصف 3 مواقع نووية لا يرقى إلى مستوى الحاجة إلى موافقة "، مردفا "إذا استمر الصراع فقد تضطر إدارة ترمب للحصول على موافقة الكونغرس".

وكان مسؤول في اعتبر، الاثنين، أن الهجوم على إيران كان عملية الرئيس ترامب وليس البنتاغون.

يشار الى أن استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووصف الرئيس ترامب الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".