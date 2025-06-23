إعلام إسرائيلي: سقوط 4 صواريخ إيرانية 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "سقوط 4 صواريخ إيرانية 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال".وأضافت "سماع صوت اعتراض صواريخ دون إطلاق صفارات الإنذار وسط ".وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية: "تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من على إسرائيل".