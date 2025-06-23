قصف إسرائيلي يستهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين إيرانيين "قصف إسرائيلي يستهدف سجن إيفين شمال غربي ".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني".