مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستعد للتواصل مع كل الأطراف لحماية المنشآت النووية

وقال غروسي في تصريح صحفي، "لا نريد أن نشهد حادثة تسرب إشعاعي ولا مزيدا من الدول المسلحة نوويا".



وأضاف غروسي "مستعد للتواصل مع كل الأطراف لحماية المنشآت النووية".



وتابع غروسي: "عدم التصرف إزاء ما يحدث هو أخطر ما يمكن فعله".