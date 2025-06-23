إيران تعلن قصف "أهداف استراتيجية" في إسرائيل واستخدام صاروخ "خيبر" لأول مرة

– دوليات



أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، قصف "أهداف استراتيجية" في واستخدام صاروخ "خيبر" لأول مرة في قصف إسرائيل.



ونقلت عن الحرس الثوري الإيراني: "تم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة".



وأضافت "استخدمنا في موجة القصف الأخيرة صاروخ الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة".

ونقلت عن الحرس الثوري الإيراني: "تم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة".وأضافت "استخدمنا في موجة القصف الأخيرة صاروخ الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة".