إيران تكشف الوضع في سجن "إيفين" بعد قصفه

– دوليات



كشفت الإيرانية، اليوم الاثنين، ان سجن إيفين تحت السيطرة الكاملة للدولة.



ونقلت عن الإيرانية: "الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة".



وأضافت السلطة القضائية الإيرانية: "تضرر أجزاء في سجن إيفين بسبب القصف الإسرائيلي".

ونقلت عن الإيرانية: "الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة".وأضافت السلطة القضائية الإيرانية: "تضرر أجزاء في سجن إيفين بسبب القصف الإسرائيلي".