إسرائيل تصدر تحذيرا لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم

وفي بيان سابق أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عددا من المقار العسكرية التابعة للنظام الإيراني من بينها مقر ثأر الله وهو المقر العام التابع للحرس الثوري والمكلف حماية من التهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات الداخلية".وتشن منذ 13 حزيران غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، لكن قائمة الأهداف توسعت لتشمل والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما يدفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.وأفادت وكالة رويترز، الإثنين، نقلا عن مسؤولين، بأن التقديرات في تشير إلى أن الرد الإيراني على الضربات التي وجهتها لإيران سيأتي خلال يومين.ووفق الوكالة، فقد قال مسؤولان إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.وقال أحد المسؤولين، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.