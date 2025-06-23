الشيخ نعيم قاسم يعلق على تهديدات ترامب للسيد الخامنئي

ونقلت مواقع مقربة من عن الشيخ قاسم قوله إن " لديها قيادة الولي الشجاع والمصمم على أن تكون إيران وقوية"، مشددا على أن "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحّدا في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي".واعتبر أن تهديد الرئيس الأمريكي باغتيال المرشد الإيراني "عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف"، مشيرا إلى أن " جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".وحذر الأمين العام لحزب الله من أن "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدًا لأن المنطقة بأكملها في خطر".