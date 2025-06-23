صفارات الإنذار تدوي داخل القواعد الأمريكية في العراق والكويت والبحرين

- دوليات

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بانطلاق صافرات الإنذار داخل القواعد العسكرية الأمريكية في والكويت والبحرين بعد قصف لقاعدة العديد في رداً على مهاجمة منشآتها النووية.



وأكد التلفزيون الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية بدأت رداً قوياً على العدوان الأمريكي".

وأظهرت مشاهد مصورة إطلاق الدفاع الجوية في قاعدة العديد مقذوفات في محاولة لاعتراض الصواريخ الإيرانية.





وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن "عملية بشائر الفتح بدأت ضد القواعد الأمريكية في والعراق".وأكد التلفزيون الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية بدأت رداً قوياً على العدوان الأمريكي".وأظهرت مشاهد مصورة إطلاق الدفاع الجوية في قاعدة العديد مقذوفات في محاولة لاعتراض الصواريخ الإيرانية.