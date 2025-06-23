الكويت: تعليق رحلات المغادرة

وقالت السلطات في بيان تابعته ، انه "تم تعليق رحلات المغادرة بسبب التطورات الإقليمية".وأغلقت كل من وقطر مجالهما الجوي امام الرحلات المغادرة والقادمة، فيما تعرضت قاعدة العديد القطرية الى قصف بصواريخ إيرانية.