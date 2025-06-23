البيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال رد إيراني على قواعد أمريكية في البحرين والعراق

– دولي

اعلن مسؤولون في ، اليوم الاثنين، ان يتابع احتمال رد إيراني على قواعد أمريكية في والعراق.



ونقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم ان "الرئيس يتابع احتمال رد إيراني على قواعد أمريكية في والعراق".