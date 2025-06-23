ادانات دولية على الاستهداف الايراني لقاعدة العديد

وادانت بأشد العبارات، العدوان الذي شنته على .وعدَّت، في بيان لوزارة خارجيتها، هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدة أنه أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.وأكدت السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب ، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.واعتبرت الخارجية الفرنسية ان "قصف إيران لقطر تصعيد خطير".كما ادانت "الهجوم على قاعدة العديد القطرية"، لافتة الى ان " انتهكت سيادة قطر".وادانت الحكومة المصرية "الهجوم الإيراني على قاعدة العديد القطرية".