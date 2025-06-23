ترامب يعلق على قصف "العديد": رد إيران ضعيف ونشكرها على إبلاغنا

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن ردت رسميا على تدمير لمنشآتها النووية برد ضعيف، فيما شكرها على إبلاغ بلاده مبكرا بالهجوم.

وقال في كلمة له، "أود أن أشكر على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة"، موضحا "لم يقتل أو يجرح أي أمريكي أو قطري في الهجوم على العديد".

وأضاف " ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية كبيرة"، مردفا "تم إسقاط 13 من أصل 15 صاروخا أطلقتها إيران".

ولفت ترامب "الصاروخ الإيراني الوحيد الذي لم يتم إسقاطه كان متجها إلى منطقة آمنة"، مضيفا "أود أن أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا بالهجوم مما سمح بعدم إزهاق أرواح أو إصابة أحد".

وتابع "ربما تمضي إيران قدما نحو السلام والوئام في المنطقة وسأشجع بحماس على أن تحذو حذوها"، معربا عن أمله " ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".

وكانت إيران أعلنت، مساء الإثنين، إطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية الأميركية في .