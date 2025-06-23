قطر تعيد فتح المجال الجوي بعد تعليق قصير

أعلنت القطرية، عن إعادة فتح المجال الجوي.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، "إعادة فتح المجال الجوي بعد تعليق قصير".

وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية.

يشار الى أن أعلنت، مساء الاثنين، إطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية الأميركية في .