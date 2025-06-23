إيران: أصوات انفجارات في العاصمة طهران

اعلنت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجارات في العاصمة الإيرانية .



واشارت الى أنه "قتل 3 جنود إيرانيين في هجوم إسرائيلي على مقر للقوات البحرية بمدينة عباس". وذكرت الوسائل، أنه "وقع عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية ".واشارت الى أنه "قتل 3 جنود إيرانيين في هجوم إسرائيلي على مقر للقوات البحرية بمدينة عباس".

وتابعت، أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينتي رشت وأرومية".

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني: "إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هيرمز" في طهران".