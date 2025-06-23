سي ان ان: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن " لم تتلقَ أي اقتراح لوقف إطلاق النار ولا ترى أي سبب لذلك".‏وأضاف، أن "إيران ستواصل القتال حتى تحقق السلام الدائم، وأنها تعتبر تصريحات والولايات المتحدة "خدعة" تهدف لتبرير الهجمات على مصالح إيران".واشار الى انه "في هذه اللحظة بالذات، العدو يرتكب عدوانًا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أن تصغي لأكاذيب أعدائها".