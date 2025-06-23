الجيش الإسرائيلي: تحذير جديد لسكان منطقتين في طهران لإخلائهما

وذكرت رويترز عن مسؤولين، أن " وافقت على وقف إطلاق النار مع بوساطة قطرية واقتراح أمريكي"، مشيرة الى ان "رئيس وزراء ضمن موافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي في مكالمة مع طهران".وتابعت، ان " أبلغ أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار"، مبينة ان "ترامب طلب من أمير قطر مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا".واشارت الى ان "ترامب ونائبه بحثا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد هجوم العديد".من جهة اخرى، اشارت هيئة البث الاسرائيلية، الى ان "اجتماع نتنياهو مع انتهى"، مبينة ان "نتنياهو كان باتصال مع ترامب خلال الساعة الأخيرة".وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أن "نتنياهو طلب من المتواجدين عدم الادلاء بأي تصريحات".