قطر توجه رسالة الى الأمم المتحدة ومجلس الامن بعد الهجوم على العديد

وقالت الخارجية القطرية في بيان ورد لـ ، انها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هجوم على قاعدة العديد".وأضافت انها أعربت في الرسالة عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد"، لافتة الى ان "ما حدث انتهاك سافر لسيادتها وسلامتها مما يشكل تهديدا للسلم الإقليمي".واعتبرت ان "الهجوم على قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادته ومجالها الجوي"، مشددة على "أنها تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع الاعتداء ويتوافق مع القانون الدولي".