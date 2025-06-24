الدفاع الإسرائيلية: ايران انتهكت الهدنة وسنرد على القصف الاخير

وقال الإسرائيلي في تصريح لوسائل إعلامية، ان " انتهكت الهدنة التي أعلنت بشأن وقف اطلاق النار".وأضاف "اننا سنرد على هذا الانتهاك بضربات على أهداف النظام في قلب ".وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق صواريخ على شمال .وقالت الجبهة في خبر نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "تم رصد إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل".وأضافت ان "صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ".ووجهت تنبيها "بالتوجه إلى المناطق المحمية واتباع تعليمات الجبهة".يذكر ان اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، رغم الغموض الذي دار حول الإعلان عن هذا الاتفاق، وتضارب المعلومات عن حقيقته.