إيران تعلن مقتل مساعد قيادة الحرس الثوري و6 آخرين بقصف إسرائيلي

وأضافت "مقتل العقيد مجتبى كرمي مساعد الثوري بمحافظة البرز بهجوم إسرائيلي على مقر القيادة أمس".وتابعت "مقتل 6 آخرين من أفراد الحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة في محافظة البرز أمس"، مبينا ان "القوات المسلحة أعلنت سابقا أنها لن تترك أي اعتداء دون رد".