وزير الخارجية القطري: الدفاعات الجوية أسقطت كل الصواريخ الايرانية

وقال في مؤتمر صحفي تابعته ، "بحثت مع رئيس وزراء مجالات العمل معا لدعم الأشقاء اللبنانيين وحاجات لبنان من الطاقة وإمكانية توفير ما يمكن توفيره"، لافتا الى انه "تم بحث جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم".وتابع "ندين انتهاكات لسيادة لبنان"، لافتا الى "اننا نتمنى للعلاقات السورية مستقبلا أفضل".وذكر "ندعم مسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة"، موضحا ان "المنطقة مرت بتحديات لم نمر فيها منذ فترة وكان هناك اعتداء على سيادة قطر".وادان "قصف قاعدة العديد بأشد العبارات"، لافتا الى ان "قطر ادانت منذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على ".وبين ان "الهجوم على من إيران تصرف غير مقبول"، موضحا "اننا فوجئنا بالهجوم على قاعدة العديد وأشيد بدور القوات المسلحة في صده".وأكد ان "القوات المسلحة القطرية قامت بعمل بطولي بصد الهجمات على البلاد"، لافتا الى ان "الدفاعات الجوية القطرية أسقطت كل الصواريخ باستثناء واحد سقط في منطقة خالية".وثمن "تضامن الأشقاء معنا وإعرابهم عن الوقوف معنا"، مشيرا الى "اننا سنعقد اجتماعا طارئا في اليوم لوزراء خارجية ".وبين ان "دولة قطر تلتزم بسياسة حسن الجوار"، مؤكدا ان "تصرفات إسرائيل غير المسؤولة لا تولد سوى عدم الاستقرار في المنطقة".وذكر "اننا نقدم دوما الدبلوماسية والحكمة على أي شيء آخر"، لافتا الى ان "قواتنا المسلحة أثبتت للجميع قدرة قطر على الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقيميها".وأشار الى ان "الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع أمير البلاد بشأن الهجوم على العديد أمس"، موضحا ان " طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار".وتابع "قمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار"، لافتا الى "اننا نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم".واعرب عن "السعي لمنطقة آمنة تخلو من أي تصعيد واضطراب"، لافتا الى "اننا قلنا لإيران إننا لم نتوقع منها مثل هذا الاعتداء وسنتعامل مع الأمر بحكمة".