ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران

– دولي

اكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، ان وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار.



وأضاف ان "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا"، مخاطبا إسرائيل بالقول "لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم".

وشدد على "ضرورة ان تعيد اسرائيل طائراتهم الى الديار فورا". وقال في تصريح تابعته ، ان "كلا من وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار"، لافتا الى "انني لست راضيا عن إسرائيل ولا عن ".وأضاف ان "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا"، مخاطبا إسرائيل بالقول "لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم".وشدد على "ضرورة ان تعيد اسرائيل طائراتهم الى الديار فورا".

وذكر ترامب "ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته"، لافتا الى ان "الأمور تتحسن في الشرق الأوسط".

وبين ان "إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء"، موضحا ان "إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار".

وذكر ان "بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل"، مهاجما شبكة سي إن إن بالقول "أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".



