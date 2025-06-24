الرئيس الإيراني لأمير قطر: استهدفنا قاعدة العديد ردا على مشاركة أمريكا بالعدوان

وذكرت وسائل إعلامية ان "الرئيس الإيراني اجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع امير ".وأكد بزشكيان ان "الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس كان رد فعل على مشاركة في العدوان الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "حادثة أمس لا تعني بأي حال من الأحوال أن تواجه صديقتها وشقيقتها وجارتها قطر".وتابع ان "إيران رفضت التفاوض تحت الضغط والعدوان العسكري وقامت بالرد المناسب على العدوان الصهيوني"، موضحا ان "الكيان الصهيوني وداعموه أدركوا اليوم أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم عبر العدوان".