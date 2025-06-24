عضو بالجمهوري الأمريكي لـ السومرية: اتفاق اليوم بداية لسلام دائم

وقال انصاره في حديث لـ ، " ادى مجهودا كبيرا للوصول الى اتفاق بين اسرائيل ، والاتفاق بداية لسلام دائم واتفاقية دولية متفق عليها".

وأضاف أن "امريكا وروسيا وايران واسرائيل لا بد تكون هناك محادثات مباشرة بينهم"، معتبرا أن "ايران فشلت فشلا ذريعا في أن تدرك تأثير القنبلة النووية يكون سلبيا".

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" يوم 13 حزيران بقصف ومدن أخرى.