مسؤول "إسرائيلي": المعركة مع إيران لم تنته بعد

أكد في الجيش "الإسرائيلي" زامير، أنه بالرغم من دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران حيز التنفيذ، إلا أن "أمامهم الكثير من التحديات، ولا وقت للراحة والتراخي".

وأفاد الجيش "الإسرائيلي"، بأن الجنرال إيال زامير أجرى اليوم الثلاثاء، تقدير موقف مع أعضاء بعد دخول وقف إطلاق النار مع حيز التنفيذ، عند الساعة السابعة صباحا.

وقال إيال زامير: "انتهى فصل ملموس لكن المعركة مع إيران لم تنته بعد. ننتقل الآن إلى فصل جديد يعتمد على الإنجازات التي حققناها في المعركة الحالية. أعدنا المشروع النووي الإيراني سنوات عديدة إلى الوراء كما هو الحال بالنسبة إلى مشروعها الصاروخي".



وأضاف زامير: "كان أداء جيش الدفاع أحسن ما يمكن، استنادا إلى إنجازات استخبارية غير مسبوقة سجلتها هيئة الاستخبارات العسكرية. قام طيارو الذين أبدوا شجاعتهم بالعمل في ظل المخاطر على بعد آلاف الكيلومترات عن بلادنا بالإغارة على الأهداف وتدميرها".



