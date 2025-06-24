البنتاغون بشأن إيران: تحافظ على قدرات تكتيكية ملموسة

وجاءت تصريحات خلال جلسة الاستماع في ، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تقييمه لحالة القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار كوبر إلى أن عرضت عنصرا من قدراتها أثناء الهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في يوم 23 يونيو، مؤكدا أن إيران لا تزال تمثل "خطرا جديا" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.



وبشأن احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، قال المرشح لقيادة "سينتكوم" إن القوات الأمريكية كانت سترصد أي محاولات لوضع الألغام في مياه المضيق في حال قامت بذلك، مضيفا: "لدينا فهم جيد لما يبدو عليه ونحن نتابعهم باهتمام وكنا سنعرف ذلك".



وأكد أن لدى ما يكفي من القدرات لإعادة فتح في حال إغلاقه بواسطة وضع الألغام.