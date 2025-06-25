الحرس الثوري الإيراني ينفي وقوع هجوم بطائرة مسيرة في تبريز

و وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة، وسط وقف إطلاق نار لا يزال صامدا بين وإيران.يذكر أن الرئيس الأمريكي ، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري.ومع حلول الساعة 07:00 من صباح الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ.إلا أنه بعد بدء سريان الاتفاق بساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.من جهته، أعلن الإيراني أن "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد ساعات من توجيه إيران ضربة باتجاه قاعدة العُديد الأمريكية في ردا على استهداف منشآت نووية إيرانية.