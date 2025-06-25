نيويورك تايمز: اعتقاد إسرائيلي بأن إيران تحتفظ بمنشآت سرية لتخصيب اليورانيوم

ووفقا للمقال، ربما بنت مثل هذه المنشآت حتى تتمكن من مواصلة تطوير برنامجها النووي في حال تعرض منشآت أكبر لضربات.وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الضربات الأمريكية على لم تدمر المكونات الرئيسية لبرنامج طهران النووي.وكتب وزير الخارجية الأمريكي السابق في صحيفة " تايمز"، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.وأضاف ، نقلا عن خبراء، أن هناك شكوكا حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير الأهداف في إيران.وتابع: "لدى الخبراء الذين تحدثت معهم شكوك جدية حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الفريدة، التي تزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، على تعطيل منشأة فوردو وغيرها من الأهداف العميقة والمحصنة في البرنامج النووي الإيراني".وفي وقت سابق، صرح السيناتور الديمقراطي ، لشبكة "CNN" بأن لم يوجه "ضربة قاضية" للبرنامج النووي الإيراني، على الرغم من تصريحات .