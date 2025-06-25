واشنطن: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أميركي محتجز بأفغانستان

وقالت المتحدثة باسم الأميركية في مؤتمر صحفي إن المحتجز يدعى محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، وقد تم اختطافه في العاصمة كابل بتاريخ 10 أغسطس/آب 2022، إلى جانب سائقه عندما كانا داخل سيارة.وأكدت بروس أن حبيبي كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات محلية في كابل حين تم احتجازه، واتهمت المتحدثة الحكومة الأفغانية التي تقودها بالمسؤولية عن احتجازه، قائلة "لم نتلقَ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية".ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح أميركيَين، هما راين كوربيت وويليام مكينتي، في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن صفقة تبادل مع شملت الإفراج عن سجين أفغاني، وتمّ ذلك بوساطة من .وتسيطر طالبان على الحكم في منذ أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.وبلغ إجمالي المدفوعات ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي أُطلق عام 1984، أكثر من 250 مليون دولار تم تقديمها لأكثر من 125 شخصا في أنحاء العالم مقابل معلومات ساعدت في حماية الأميركي أو تحديد مواقع تهديدات أمنية.