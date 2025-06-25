مفارقات في أمريكا.. سيناتور يهودي يرشح "سياسيا شيعيا" عمدة لنيويورك

وأعلن زهران ممداني فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعمدة بعد أن أقر منافسه بالهزيمة في مفاجأة مذهلة.واشارت وكالة اسوشيتد برس الى ان ممداني حاز على مركز مسيطر بعد ساعات قليلة من اغلاق صناديق الاقتراع، رغم أن النتيجة النهائية للسباق ستحسم بناءً على فرز الأصوات، وممداني هو عضو الجمعية التشريعية للولاية منذ عام 2021، وسيكون أول مسلم وأمريكي من أصل هندي للمدينة في حال انتخابه.وممداني ولد عام 1991، في اوغاندا، وهاجر الى الامريكية منذ طفولته، وهو مسلم شيعي اثني عشري، وقام بترشيحه لهذا المنصب ودعمه السيناتور الأمريكي اليهودي ، لكنه له مواقف معارضة ورافضة للابادة الإسرائيلية ضد غزة.