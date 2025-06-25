ترامب: لا أعتقد أن أيا من إسرائيل وإيران ستقدم على المهاجمة بعد اليوم

وقال في تصريح تابعته ، "لدينا جيش رائع وقد أوضحت هجماتنا في قوة الردع الأمريكية"، مشيرا الى "انني أعتقد أن أيا من وإيران لن تقدم على مهاجمة الأخرى بعد اليوم".وذكر ان " تساهم بنحو ثلثي الإنفاق في النيتو وقد طالبت مرارا بتغيير ذلك"، لافتا الى ان "النيتو التزم برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي وهذه خطوة تاريخية".واكد انه "على مدى سنوات عجز أعضاء النيتو عن رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 2% والآن يلتزمون بـ5% وهذا إنجاز تاريخي"، موضحا ان "الانتشار الهائل للقوة الأمريكية مهد الطريق للسلام".