‏ترامب: إيران خاضت حربا بشجاعة وسنقابل مسؤوليها الأسبوع القادم

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته ، ان " الإسرائيلية اكدت نجاح الهجمات في تأخير برنامج النووي لسنوات"، لافتا الى ان "وسائل إعلام كاذبة في تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران".وأضاف ان "30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في إيران"، لافتا الى ان "طياري بي 2 أنجزوا عملا متقنا باستهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بسلام".وتابع ان "52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وطلبت منها العودة"، موضحا ان "إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لإعادة بناء دولتهم والصين يمكنها شراء النفط منهم".واكد "اننا ضربنا إيران بقوة قبل أن تتمكن من نقل أي مواد نووية من المنشآت التي قصفناها"، لافتا الى ان "الحرب انتهت وقد أطلب من إيران تعهدا بعدم استئناف نشاطاتها النووية".