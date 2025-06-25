إيران تفتح المجال الجوي للنصف الشرقي من البلاد

أما الرحلات الجوية الداخلية والدولية من/إلى جميع المطارات الواقعة في شمال وجنوب وغرب البلاد - بما في ذلك ومطار الإمام الدولي – فتبقى غير ممكنة حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفاد الإعلام الإيراني بصدور قرار بإعادة فتح المجال الجوي الإيراني، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين و" " بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري.